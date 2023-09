Energy, target 2023 non totalmente raggiungibili dopo 1° semestre negativo

Energy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha chiuso ilconpari a 39,3 milioni di euro, in diminuzione del 26,3% rispetto al primo semestre 2022; l'azienda spiega che il fatturato sensibilmente inferiore al previsto è stato causato dal blocco delle installazioni fotovoltaiche nei mesi di marzo e aprile 2023, causato dalla crisi degli installatori e innescata a sua volta dal blocco del meccanismo di cessione dei crediti.L'è stato pari a 8,5 milioni di euro, rispetto a 14,8 milioni del primo semestre 2022, con unpari a 21,8% (27,7% primo semestre 2022). L'è stato pari a 5,5 milioni di euro, rispetto a 10,7 milioni del primo semestre 2022 con una marginalità pari al 13,9% (20,0% primo semestre 2022)."Il primo semestre 2023 ha rappresentato un momento di grave incertezza nel quadro economico e regolamentare, a livello europeo e mondiale - ha commentato il- Nella storia della società. Riteniamo che le direttrici strategiche già delineate negli anni precedenti e presentate al mercato al momento della quotazione, in particolare l'internazionalizzazione del business, spostamento del mix e internalizzazione di fasi produttive si siano confermate decisamente valide, anche in un contesto più complesso; oggi la loro implementazione necessita di tempi più rapidi ed Energy si è attrezzata prima di molti propri competitor perché questo avvenisse."È prevedibile quindi che il secondo semestre dell'anno e gli anni a seguire vedano un forte focus verso l'export, verso nuovi clienti del segmento industriale, agrivoltaico e grandi edifici - ha aggiunto - Dovremo continuare ain grado di supportare un rinnovato e crescente portafoglio clienti, operante in un contesto commerciale e finanziario in continua evoluzione".Il management ritiene che, stante il quadro di attuale incertezza, i, mentre rimane confidente sul raggiungimento degli obiettivi di medio periodo per gli anni a venire pur in un arco temporale maggiore rispetto a quanto dichiarato in fase di IPO.