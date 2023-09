Fisco, commercialisti: apprezzamento per proposta rinvio quadro RS forfettari

(Teleborsa) - "Apprendiamo con particolarela volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe, che sarà discusso dal Consiglio dei ministri, unal’obbligo didestinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance".È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, a proposito della proposta che sarà vagliata dal CdM stasera."In questi giorni abbiamo intrattenuto unche ha compreso perfettamente le istanze della categoria per avviare un percorso cheche dovrà necessariamente trovare in futuro un diverso contesto normativo che sia pienamentecontabile che caratterizza il regime forfettario", ha aggiunto, Consigliere nazionale tesoriere dei commercialisti e delegato alla fiscalità.