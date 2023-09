USA, Governo fa causa ad Amazon: ecco perchè e cosa può cambiare

(Teleborsa) - La Federal Trade Commission e i procuratori generali di 17 Stati americani fanno causa adccusandola di praticheIn particolare, a loro parere, la società fondata daporta avanti illegalmente un monopolio su settori della vendita al dettaglio online schiacciando i commercianti e favorendo i propri servizi.e sta sfruttando i suoi monopoli in modo che acquirenti e venditori paghino di più per un servizio peggiore", ha dichiarato il presidente dellaLina Khan nel corso di un briefing con i giornalisti.parlando di "unae lo faremo presente in tribunale. Se l’azione avesse successo, il risultato sarebbero meno prodotti sul mercato, prezzi più alti e consegne più lente». La causa presentata oggi mette in chiaro che ciò su cui si concentra la Federal Trade Commission è assolutamente distante da quella che dovrebbe essere la sua missione, ossia tutelare i consumatori e la concorrenza. Le pratiche contestate dalla Ftc hanno contribuito a stimolare la concorrenza e l’innovazione in tutta l’industria del retail e hanno prodotto una maggiore selezione, prezzi più bassi e una maggiore rapidità nelle spedizioni per i clienti di Amazon, oltreché maggiori opportunità per le tante imprese che vendono su Amazon".Fatto sta che il via alla tanto attesa lotta antitrust con il colosso dell'e-commerce, sembra destinata a cambiare il modo in cui