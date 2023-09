Wedding, Annunziata (Sefaro): “Trend in forte crescita con +10% del settore”

(Teleborsa) - “L’intero comparto del ‘’ e del ‘’ continua a far registrare segnali positivi in termini di, superando di slancio le criticità legate alla pandemia e agli aumenti dell’inflazione, dei tassi d’interesse e del conflitto russo-ucraino, candidandosi a pieno titolo tra i settori trainanti delle economie locali in tutto il Paese. Con oltre 80mila imprese impegnate nell’organizzazione di eventi per un fatturato complessivo che arriva a, registriamo un nuovo aumento medio di 10 punti percentuale sia per ciò che riguarda le attività di wedding planner che per quello del. Incremento del quale beneficiano anche le imprese di settori immediatamente collegati come quello degli(+2,1%) e del commercio al dettaglio di(+4,3%)”. Lo ha dichiarato, patron di, presentando la III edizione dell’evento cult che si terrà a Napoli presso la struttura di Villa Imperiale a Marechiaro il prossimo 12 ottobre, che quest’anno vedrà come special guest Steve Di Maio, wedding planner ed event creator, al quale è stata affidata la direzione artistica della manifestazione.“Tra i dati registrati nel 2022 sono particolarmente orgoglioso di sottolineare gli oltre 11mila matrimoni celebrati da turisti stranieri in Italia, per un fatturato di oltre 600 milioni di euro. Dato che proietta il nostro settore - ha sottolineato, Ceo della storica azienda di confetti - in una dimensione sempre più internazionale, affiancandosi all’incremento del 26% dei matrimoni ‘italiani’ che arrivano a 200mila celebrazioni l’anno. Le regioni del Sud restano la forza trainante con una spesa media di 30.337 euro contro i 27.085 del Centro e i 22.103 del Nord. Ci aspettiamo di chiudere il 2023 con dati ancora migliori superando di 5 punti percentuale quelli del 2019, ultimo anno di ‘normalità’, puntando sul miglioramento del rapporto tra costi e qualità dei servizi offerti, sulla flessibilità nelle richieste dei clienti e sulla capacità di reagire con tempestività e professionalità a imprevisti ed esigenze urgenti”.All’evento del, nel corso del quale saranno presentati i trend della prossima stagione, parteciperanno i migliori professionisti del settore con la possibilità di fare networking e sviluppare nuove opportunità di business.