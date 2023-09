ESI, nel primo semestre valore produzione a 9,9 milioni

ESI

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, chiude il primo semestre con un, pari a Euro 9,94 milioni, risulta in flessione rispetto al semestre precedente (Euro 14,86 milioniL’ EBITDA , di Euro -1,08 milioni registra un decremento rispetto al semestre precedente (Euro 0,78 milioni)L’, registra un risultato di Euro -1,26 milioni, in riduzione rispetto a Euro 0,64 milioni del semestre precedente, con un EBIT Margin sul Valore della Produzione del -12,66% (4,34% al 30.06.2022).Ildel primo semestre è negativo per Euro 1,08 milioni di Euro, rispetto al risultato positivo conseguito al 30.06.2022 pari a Euro 0,34 milioni.Laè cash negative per Euro 1,36 milioni.