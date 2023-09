Il 29 e 30 settembre ad Alba gli Stati Generali dell’Export

(Teleborsa) - Si terrà i prossimi, presso il Centro Ricerche Pietro Ferrero, la quinta edizione degli, intitolata quest’anno “”. L’evento è promosso e organizzato dal Forum Italiano dell’Export con il patrocinio, tra gli altri, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. All’evento parteciperà anche il presidente nazionale della categoria professionale, Elbano de Nuccio.Gli Stati Generali dell’Export mettono a confronto imprenditori, operatori del settore ed esponenti istituzionali sui temi del commercio estero, delle startup e dell’innovazione. Questi eventi sono una risposta alla necessità di fare il punto sulla situazione dell’export e del progresso dell’Italia nel contesto internazionale. Iloffre un luogo di scambio virtuale e fisico per gli imprenditori impegnati nel settore, con focus su nuovi scenari e competenze da implementare nelle aziende.La partecipazione del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, è prevista per il 30 settembre nell’ambito della tavola rotonda “Banche e Territori nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy” che avrà inizio ore 10:00. Con lui interverranno Alessandro Decio, Amministratore Delegato Banca Desio e Brianza; Piero Luigi Montani, Ammministratore Delegato BPER Banca; Oscar Farinetti, Fondatore Eataly; Alfonso Dolce, Chief Executive Officer, DOLCE&GABBANA; Domenico De Angelis, Condirettore Generale di Banco BPM; Antonio De Matteis, Ceo di Kiton S.p.A. (TBC); Biagio Mazzotta, Ragioniere Capo dello Stato (TBC); Marco Gubitosi, Partner Legance Avvocati; Pasquale Casillo, Presidente CDA Banca Popolare di Bari; Giuseppe Ghisolfi, Consigliere WSBI (Istituto Mondiale delle Casse di risparmio), Consigliere CNEL, Direttore Banca Finanza; Carlo Mario Demartini, Ceo Banca di Asti.Alla due giorni sono previsti, tra gli altri, glidel Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il panel dedicato al confronto tra i sindaci vedrà la partecipazione di Antonio Decaro, Sindaco di Bari, di Marco Bucci, Sindaco di Genova, di Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, di Massimo Grillo, Sindaco di Marsala, di Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia.