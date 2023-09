STAR7, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

STAR7

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 13 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 72%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti spiegano che la crescita organica dei(+9% a/a) ha soddisfatto le aspettative per l'anno fiscale, con una crescente rilevanza da parte della divisione ingegneria, in linea con la strategia del management, che dovrebbe innescare ulteriori capacità di cross-selling. Si prevede che il(diluito per l'affitto di attività CAAR) accelererà nel secondo semestre grazie allo sfruttamento delle sinergie di CAAR e ad altre ottimizzazioni dei costi.Alantra ha quindi mantenuto. Ha prudenzialmente ridotto l'EBITDA FY23, riflettendo il potenziale rallentamento che potrebbe derivare dall'ottimizzazione dei costi. Inoltre, ha leggermente aumentato le proiezioni di D&A e gli interessi per l'anno fiscale 23 sulla base dei dati del primo semestre. Nel complesso, i ricavi FY23 puntano a 108,4 milioni di euro (+9,9% di crescita organica), il che implica una crescita del +28% nel 2H23E (in linea con il trend del 1H). L'EBITDA Adjusted dovrebbe raggiungere 16,4 milioni di euro/15,1% margin, che gli analisti ritengono conservativo."Riteniamo che STAR7 stia mantenendo la sua traiettoria di crescita, il che dovrebbe comportare una rivalutazione del titolo (attualmente scambiato a 4,5x EBITDA FY24E, a nostro avviso un)", si legge nella ricerca.