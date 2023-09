Unipol sale al 19,7% di Banca Popolare di Sondrio

Unipol

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha positivamente completato l’acquisto di n. 46.300.000 azioni ordinarie di, pari a circa il 10,2% del capitale sociale della stessa Banca Popolare di Sondrio, attraverso l'annunciata procedura di reverse accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri (il “RABB”).Equita SIM S.p.A. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno operato come intermediari autorizzati e joint bookrunners del RABB.Ildelle azioni nell’ambito del RABB è pari a 5,10 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di circa 235,6 milioni di euro.Il regolamento del RABB avverrà il prossimo 2 ottobre 2023.