Ansaldo Energia, incontro con i sindacati

(Teleborsa) - Questa mattina i vertici dihanno incontrato le segreterie sindacali presso la sede di Confindustria Genova. L’azienda - riferisce la nota - ha ribadito l’impegno aper nuove unità. "Stiamo attivando ogni canale che possa portare nuove commesse, concentrandoci sulle opportunità a maggiore probabilità di concretizzazione e quindi generando nuovi contratti più velocemente di quanto in media richieda il mercato", ha detto l’Amministratore Delegato di Ansaldo Energia,Tra i temi affrontati anche quello del nuovo Piano Industriale, in via di definizione, che prevederà un numero maggiore di nuove macchine rispetto alla versione precedente e sarà focalizzato sui mercati con maggiori potenzialità: Italia ed Europa (in risposta alla crescente domanda di produzione di energia elettrica e a supporto della transizione energetica), Nord Africa, Medio Oriente, CIS e Asia. A oggi sono state sottoposte ai clienti offerte vincolanti per un valore complessivo superiore al miliardo di euro. Nell’incontro è stato ricordato che il tempo medio di mercato per la concretizzazione dei contratti per nuove unità è nell’ordine dei 15 mesi a partire dalla prima richiesta di quotazione da parte del cliente. "Continueremo sia a produrre nuove macchine sia a fornire attività di service ai nostri clienti, il tutto con i più alti standard qualitativi. Questo sviluppando in parallelo l’attività di Ansaldo Nucleare, uno dei leader della filiera a livello mondiale e attivo in tutti i campi del settore, sia diversificando i nostri prodotti grazie alle tecnologie sostenibili di Ansaldo Green Tech", ha sottolineato Fabbri.I dati di vendite globali forniti dall’agenzia indipendente McCoy (unica fonte certificata sulle transazioni commerciali del mercato della power generation) per i primi 6 mesi del 2023 e in relazione ai mercati su cui opera Ansaldo Energia (50 Hz e taglie superiori ai 50 MW) includono una macchina turbogas GT36 per RWE (in Germania) e 4 turbogas AE94.3A in Azerbaijan (area CIS) per il cliente Azerenerji. A queste si aggiungono le forniture di componenti ad alta tecnologia per 3 macchine AE94.3A e 2 macchine 64.3A destinate al mercato cinese. La quota di mercato dei prodotti Ansaldo Energia per nuove unità, sempre nei primi 6 mesi del 2023, è stata del 15% a livello mondiale.Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema del progetto di reindustrializzazione delle aree produttive di Wartsila a Trieste: "E' un’opportunita che stiamo verificando e che potrebbe generare, se le condizioni lo consentiranno, una nuova filiera produttiva nel Nord Est mantenendo allo stesso tempo tutte le attività oggi presenti a Genova. Liguria e Friuli-Venezia Giulia sono affiancate dalla vocazione industriale e dalla forte componente dello shipping, consentendo di creare un asse nazionale sull’energia e sui prodotti per la cantieristica navale. Sarà un percorso lungo che, se concretizzato, porterà nuove opportunità per il Gruppo e per il Paese".In merito all’organico, l’azienda ha ricordato come da inizio 2022, quindi prevalentemente nel periodo pre-ricapitalizzazione, si sono registrate circa 200 uscite, di cui poco pù della metà volontarie e il resto per raggiunti requisiti pensionistici. Nello stesso periodo sono state inserite in azienda oltre 220 persone grazie a nuove assunzioni e grazie alla stabilizzazione di lavoratori precedentemente in somministrazione o stabilmente operanti per ditte esterne. Va ricordato come l’azienda ha affrontato i mesi passati senza ricorrere a esuberi o ammortizzatori sociali. Oggi il Gruppo Ansaldo Energia conta su circa 2.400 donne e uomini attivi nella sede di Genova e oltre 1.000 nel resto del mondo. Non solo mantenimento occupazionale: nell’incontro è stato affermato l’impegno alla crescita in vista delle prossime commesse e l’obiettivo di inserire nel breve periodo giovani uomini e donne nei reparti produttivi ad alto valore tecnologico.In questi giorni l’azienda celebra i 170 anni difondata nel 1853, con un Open Day in azienda dedicato a dipendenti, ex dipendenti e alle loro famiglie.