Da MES a spread, cosa ha detto Freni

(Teleborsa) -La cosa importante per l'Europa, che abbiamo mantenuto in questa Nadef, è il tracciato di riduzione del debito, se non avessimo garantito la riduzione del debito qualcuno avrebbe probabilmente mugugnato, a ragione, ma abbiamo garantito un calo tendenziale a 139,6% dal 140%". Lo ha dettosottosegretario all'Economia, a 24 Mattino su Radio 24.- "Mi rendo conto che talvolta l'assenza di notizie o la noia delle notizie possa creare notizie, però 200 punti di spread con un calo a 194-196, non è affatto un tasso preoccupante. Noi avevamo ad aprile e maggio di quest'anno uno spread più alto. Se guardate le serie storiche, punti di spread non è affatto una reazione preoccupante, anche perché il livello dei tassi attuali con il tasso su Btp decennale a 4,8 crea sicuramente un peso per le finanze pubbliche in termini di spesa per interessi, il che ovviamente aggrava progressivamente la percezione dei mercati. Io non mi preoccupo minimamente, non siamo nel 2011, non c'è assolutamente il rischio reazioni dei mercati, anche perché l'Italia è considerato oggi un paese molto più affidabile di quanto non lo fosse considerato In altri tempi"."Quindi, personalmente la reazione dei mercati - ha aggiunto -né scomposta e aggiungo io che la nadef è soltanto la cornice nella quale reinserire la legge di bilancio. Mi preoccuperò quando lo spread dovesse salire, ma non credo che avverrà, sopra una soglia di guardia. Io credo che una soglia di guardia dello Spread possa essere il massimo della serie storica toccato negli ultimi 4 anni, quindi 340/350 che è il massimo dal 2018 ad oggi".-" I soldi ci sono, il ponte partirà nel 2024, aggiungo che è la prima volta in Italia che si ha la progettazione esecutiva pronta prima degli stanziamenti a bilancio perché, con una mossa molto intelligente, il ministro Salvini ha recuperato la progettazione esecutiva già approvata precedentemente alla quale