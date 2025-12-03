Neodecortech, Cologni: generiamo cassa e diversifichiamo con Lamitex e Kraft Paper

(Teleborsa) - L'acquisizione di Lamitex
"è un'ottima possibilità di ampliare la gamma di superfici decorative
che noi offriamo al mercato. Quindi, da questo punto di vista, assieme all'altra novità di quest'anno è l'introduzione della Kraft Paper
in cartiera, rappresenta veramente un ampliamento della possibilità di diversificare il nostro fatturato
". Lo ha detto a Teleborsa Luigi Cologni
, CEO di Neodecortech
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Questa cosa è molto importante per alcune ragioni - ha spiegato - La prima è quella per cui, a parità di clienti finali o prevalentemente con gli stessi clienti finali, è possibile aggiungere articoli da vendere a queste stesse persone
. La seconda è perché evidentemente diversificare gli alti e bassi delle linee di prodotto
, quindi in qualche misura non sia più ancorato solo a un prodotto, ma allarghi la possibilità. La terza cosa rilevante è dal punto di vista della capacità di innovare
. È chiaro che quando si fa un'acquisizione bisogna avere innovazione organizzativa anche; da questo punto di vista noi c'eravamo abbastanza preparati per tempo perché abbiamo aggiornato e sostituito il nostro ERP all'inizio dell'anno, siamo passati su SAP
e questa cosa qua ci consente di avere una piattaforma ERP capace di scalare abbastanza velocemente. Ma c'è poi tutto il tema organizzativo, perché va bene avere gli strumenti - SAP è uno strumento - però bisogna capire se siamo capaci di fare innovazione organizzativa anche da questo punto di vista".
"Tutto questo sta assieme nel senso di avere la possibilità di generare cassa, i nostri business generano cassa, ci danno le risorse per poter crescere e quindi acquisire aziende
- ha detto Cologni - Ci dà la possibilità di farlo senza avere difficoltà finanziarie: molto lo facciamo autofinanziandosi o facendo ricorso in piccola entità con il mondo bancario a prezzi assolutamente interessante. Tutto questo ci porta sempre nella direzione del migliorare i nostri risultati".
"Questo è un anno che alla novestrale ci sta dando delle grandi soddisfazioni oggettivamente - ha aggiunto - Finalmente siamo entrati nella fascia alta della guidance del nostro EBITDA
, l'11,4% è un numero per noi - un gruppo di aziende nel settore maturo delle superfici di arredamento - non proprio così facilmente raggiungibile".
Sulla Mid & Small Conference, ha detto che "ci sta facendo incontrare un sacco di nuovi investitori, quindi evidentemente entriamo in un'area di interesse che prima non riuscivamo a penetrare
".
"In particolare, oggi stiamo incontrando degli interlocutori particolarmente interessanti; oltretutto abbiamo organizzato una visita in azienda
, in uno degli stabilimenti qui vicino a Milano che è quello di Bergamo, dove vedremo una decina di investitori che oltre ad aver incontrato qua incontreremo di nuovo anche in azienda - ha detto il CEO - Questa cosa è molto importante perché si va oltre i numeri, perché i numeri sono interessanti e determinanti però evidentemente in particolare per un'azienda manifatturiera come siamo noi, è importante mostrare qualcosa che abbia a che fare con la concretezza
. Lì per esempio si vedranno tutti quei investimenti 4.0 che abbiamo fatto nell'ammodernamento dell'impiantistica, noi siamo nella filiera dell'arredamento e quindi è bello dire siamo Made in Italy e il nostro showroom mostrerà tutte le ultime novità che noi abbiamo proposto nelle varie fiere di settore in termini di superfici".(Foto: Giovanni Ricciardi)