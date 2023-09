Fenix Entertainment, semestrale in perdita. Si dimette il presidente

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 18,5 milioni di euro (+36,3% vs anno precedente),pari a 4,5 milioni di euro (+33%) epari a -2,3 milioni di euro (463 mila euro al 30 giugno 2022).La società precisa che questi risultati rappresentano uno scostamento rispetto alapprovato il 9 giugno 2023, che saràcompleta da parte della nuova governance, composta da esperti con comprovata esperienza.Inoltre, "permane" legato alla possibilità per l'azienda di proseguire nell'utilizzo del POC siglato con Negma nel mese di marzo 2023 e di rinegoziare con gli istituti di credito nuovi piani di ammortamento allineati alla reale capacità di rimborso dell'azienda.Fenix Entertainment comunica, inoltre,, con effetto immediato, per sopraggiunti impegni accademici e professionali che gli impedirebbero di svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza. Al suo posto è stato nominato Carlo Angelini, già consigliere, ed è stato cooptato Giuseppe Nicolò per ripristinare il numero minimo di 5 consiglieri come previsto dallo statuto.