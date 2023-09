Il Fatto riduce la perdita nel primo semestre

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) -(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 cona 14,5 milioni di euro (in aumento rispetto a 14 milioni di euro al 30 giugno 2022),in aumento a 1,2 milioni di euro (rispetto a 566 mila euro al 30 giugno 2022) con EBITDA Margin al 6,74% (vs 3,25%) edi 1,1 milioni di euro (rispetto alla perdita di 1,9 milioni di euro al 30 giugno 2022)."La prima relazione finanziaria semestrale consolidata della nostra società mostra chiaramente che il- ha commentato- I principali indicatori economici, infatti, mostrano un miglioramento sia in termini di ricavi sia di redditività. Siamo per questo motivo molto contenti, grazie al lavoro delle persone che compongono il nostro gruppo, di essere riusciti in pochi mesi a imprimere una direzione positiva alla gestione della società e del gruppo. Questi elementi sono di ottimo auspicio per i mesi successivi quando saranno implementate le ulteriori azioni previste dal piano".L'è pari a 2 milioni di euro.