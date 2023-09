Il settore utility italiano si muove verso il basso (-1,06%), seduta depressa per Greenthesis

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 32.705,1 al di sotto di 351,8 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,67%, dopo un inizio di seduta a quota 349.Tra i titoli adell'indice utility, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,76% sui valori precedenti.