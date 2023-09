Lucisano Media, l'utile semestrale balza a 3,4 milioni di euro

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha chiuso ilconpari a 26 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022 grazie sia alla BU Produzione e Distribuzione che al ritorno di afflussi di pubblico nelle sale più vicini ai valori pre-pandemia. L'è pari a 11,9 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 1H 2022), con unpercentuale pari al 46%.Ild'esercizio positivo per 3,4 milioni di euro (contro un utile netto di 131 mila euro al 30 giugno 2022), grazie alla maggiore redditività delle attività di produzione e distribuzione ed esercizio sale cinematografiche."È una grande soddisfazione poter presentare questi risultati al mercato - dichiara l'- non solo per i volumi ma soprattutto per l'elevata redditività, aspetto che conferma ancora una volta la correttezza delle nostre scelte di investimento e la robustezza del nostro modello di business. Il primo semestre 2023 ha visto la consuntivazione dei margini di guadagno delle molte opere avviate nel precedente esercizio, ma è nelle sale cinematografiche dove abbiamo segnato un vero punto di svolta, tornando alla redditività a livello di EBIT"."Tre sono stati i fattori determinanti: il trend di ripresa degli accessi che ormai prosegue ininterrotto da tempo; le nostre azioni di razionalizzazione della struttura dei costi fissi ed il credito di imposta sui costi di funzionamento - ha aggiunto - L'estate, con l'iniziativa Cinema Revolution, ha poi visto accessi record di pubblico in sala, dimostrando come la capacità di attrazione del grande schermo sia ancora fortissima. Tutti fattori che ci consentiranno di".L'è diminuito nel periodo, passando così da 38.929 mila al 31 dicembre 2022 a 37.287 mila al 30 giugno 2023. Tale miglioramento netto per oltre 1,6 milioni è stato ottenuto anche grazie ad una più incisiva azione di gestione del capitale circolante, in particolare in relazione agli incassi dai broadcaster e distributori ed alla ottimizzazione delle risorse finanziarie.