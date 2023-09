Nike, utile del 1° trimestre sopra le aspettative

Nike

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di calzature e abbigliamento sportivo, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 agosto 2023) conpari a 12,94 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto all'anno precedente su base valutaria neutrale. Ilè diminuito di 10 punti base al 44,2%. L'è stato di 0,94 dollari, in aumento dell'1%."Il primo trimestre ha offerto la prova di ciò che Nike può offrire quando colleghiamo grande innovazione, grande narrazione e grandi esperienze di mercato ai consumatori - ha affermato, presidente e CEO - Per il futuro, siamo concentrati sull'espansione di questi successi con maggiore coerenza e velocità mentre continuiamo a integrare e ottimizzare la nostra attività. In questo modo estenderemo la nostra posizione di leadership e guideremo la crescita a lungo termine".Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 0,75 dollari su ricavi per 12,98 miliardi di dollari."I nostri risultati del primo trimestre hanno dimostrato l'impatto del rimanere in attacco durante lo scorso anno fiscale - ha affermato, Vice Presidente Esecutivo e CFO - Con un mercato sano e un altro quarto di slancio del marchio e del business, stiamo rafforzando le nostre basi per una crescita sostenibile, redditizia e a lungo termine".