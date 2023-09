Popolare di Sondrio, piccoli soci preoccupati che Unipol punti a M&A

Unipol

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L' operazione di incremento della partecipazione del grupponel capitale didal 9,5% fino al limite del 20%, "è stata effettuata rapidamente e quindi apparentemente da tempo preparata con modalità di acquisto fuori dal mercato e manifestamente". Lo afferma in una nota ildella Banca Popolare di Sondrio che "non è ostile alla crescita di un socio importante in questa misura anche se considera con preoccupazione le modalità con le quali la stessa è stata effettuata".Il Comitato "confida che Unipol concordi sulla necessità di preservare l'identità di una banca molto profittevole, molto ben gestita, e con un modello di gestione e di business unico, il cuicon storie e modelli di gestione completamente differenti".Allo stesso tempo, si dice "come parte della stampa ha interpretato" e la raccomandazione del Comitato e l'impegno dello stesso è di "sollecitare, accanto alla presenza nel capitale sociale della componente finanziaria (fondi di investimento) e della componente soci maggiori, con il rischio di ulteriori insensate aggregazioni bancarie, anche il rafforzamento di una terza componente significativa del capitale sociale che si proponga l'obiettivo di rispettare i principi dello Statuto, nell'interesse di tutti gli azionisti, compresi gli azionisti minori, e dei territori ove la banca è presente".Raccomandazione che "è rivolta soprattutto all'Associazione "Insieme per la Popolare", che raggruppa e già rappresenta il 4% del capitale sociale, affinchéin modo da rafforzare anche la presenza nel capitale dei soci minori e dei soci privati che vogliono sostenere l'autonomia e l'indipendenza della BPS, nonché difendere la sua identità e la sua storia".