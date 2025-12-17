Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è rivolta alle banche centrali
, con la BCE che avvia oggi la riunione di politica monetaria e l'annuncio tassi atteso per domani unitamente alla conferenza stampa della presidente Lagarde. Sempre giovedì su pronuncerà la Banca di Inghilterra e venerdì si esprimerà la Banca del Giappone.
Occhi aperti anche sul fonte macroeconomico
con l'uscita oggi dell'Indice IFO tedesco di dicembre e l'indice di prezzi al consumo dell'Eurozona di novembre. In calendario domani l'inflazione statunitense.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,30%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%. Tra gli indici di Eurolandia
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,32%, denaro su Londra
, che registra un rialzo dell'1,03%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 44.230 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 46.937 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,01%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Unipol
, che vanta un progresso del 2,38%.
Buona performance per Generali Assicurazioni
, che cresce dell'1,97%.
Sostenuta Banca Popolare di Sondrio
, con un discreto guadagno dell'1,72%.
Buoni spunti su STMicroelectronics
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,61%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump
, che ottiene -1,58%.
Si muove sotto la parità Enel
, evidenziando un decremento dello 0,85%.
Contrazione moderata per Moncler
, che soffre un calo dello 0,76%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ariston Holding
(+3,10%), D'Amico
(+1,49%), Alerion Clean Power
(+1,47%) e Banca Ifis
(+1,27%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -3,32%.
Seduta negativa per Juventus
, che mostra una perdita dell'1,73%.
Sotto pressione Piaggio
, che accusa un calo dell'1,58%.
Sottotono Ferretti
che mostra una limatura dello 0,68%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 4,2%)
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso 71,2 Mld ¥; preced. -226,1 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%).