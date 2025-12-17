Milano 10:36
44.599 +0,31%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:36
9.839 +0,01%
Francoforte 10:36
24.248 +0,20%

Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è rivolta alle banche centrali, con la BCE che avvia oggi la riunione di politica monetaria e l'annuncio tassi atteso per domani unitamente alla conferenza stampa della presidente Lagarde. Sempre giovedì su pronuncerà la Banca di Inghilterra e venerdì si esprimerà la Banca del Giappone.

Occhi aperti anche sul fonte macroeconomico con l'uscita oggi dell'Indice IFO tedesco di dicembre e l'indice di prezzi al consumo dell'Eurozona di novembre. In calendario domani l'inflazione statunitense.

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,30%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,32%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell'1,03%, e piatta Parigi, che tiene la parità.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 44.230 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 46.937 punti.

Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,01%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Unipol, che vanta un progresso del 2,38%.

Buona performance per Generali Assicurazioni, che cresce dell'1,97%.

Sostenuta Banca Popolare di Sondrio, con un discreto guadagno dell'1,72%.

Buoni spunti su STMicroelectronics, che mostra un ampio vantaggio dell'1,61%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Interpump, che ottiene -1,58%.

Si muove sotto la parità Enel, evidenziando un decremento dello 0,85%.

Contrazione moderata per Moncler, che soffre un calo dello 0,76%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ariston Holding (+3,10%), D'Amico (+1,49%), Alerion Clean Power (+1,47%) e Banca Ifis (+1,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries, che continua la seduta con -3,32%.

Seduta negativa per Juventus, che mostra una perdita dell'1,73%.

Sotto pressione Piaggio, che accusa un calo dell'1,58%.

Sottotono Ferretti che mostra una limatura dello 0,68%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Mercoledì 17/12/2025
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 4,2%)
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 71,2 Mld ¥; preced. -226,1 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%).
