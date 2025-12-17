Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è rivolta alle, con la BCE che avvia oggi la riunione di politica monetaria e l'annuncio tassi atteso per domani unitamente alla conferenza stampa della presidente Lagarde. Sempre giovedì su pronuncerà la Banca di Inghilterra e venerdì si esprimerà la Banca del Giappone.Occhi aperti anche sulcon l'uscita oggi dell'Indice IFO tedesco di dicembre e l'indice di prezzi al consumo dell'Eurozona di novembre. In calendario domani l'inflazione statunitense.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,03%, e piatta, che tiene la parità.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 44.230 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 46.937 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); con analoga direzione, sulla parità il(+0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,38%.Buona performance per, che cresce dell'1,97%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,72%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,61%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.di Milano,(+3,10%),(+1,49%),(+1,47%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Tra lepiù importanti:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 4,2%)00:50: Bilancia commerciale (atteso 71,2 Mld ¥; preced. -226,1 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,6%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,6%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%).