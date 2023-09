USA, SEC accusa 12 società di mancata tenuta dei registri

Interactive Brokers

(Teleborsa) - La(SEC) degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro cinque broker-dealer, tre broker-dealer e consulenti per gli investimenti, e due consulenti per gli investimenti per "" dei loro dipendenti. Le società hanno ammesso i fatti esposti nei rispettivi ordini della SEC e hanno riconosciuto che la loro condotta violava le disposizioni sulla tenuta dei registri delle leggi federali sui titoli.Le aziende hanno accettato di pagaree hanno iniziato ad implementare miglioramenti alle loro politiche e procedure di conformità per affrontare queste violazioni, si legge in una nota.In particolare,ha accettato di pagare una sanzione di 35 milioni di dollari; Robert W. Baird & Co. di 15 milioni di dollari; William Blair & Company di 10 milioni di dollari;di 8,5 milioni di dollari; Fifth Third Securities di 8 milioni di dollari; Perella Weinberg Capital, che si è autodenunciata, di 2,5 milioni di dollari.Separatamente, la SEC ha annunciato accuse contro le agenzie di ratingper mancata conservazione di documenti elettronici, comprese le comunicazioni fuori canale su dispositivi personali e di lavoro. Inoltre, la SEC ha accusato DBRS di aver violato le disposizioni in materia di divulgazione e controllo interno delle leggi federali sui titoli nel rating di determinati titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS).Per risolvere le accuse, DBRS ha accettato di pagaredi dollari in sanzioni civili e KBRA ha accettato di pagaredi dollari in sanzioni civili.