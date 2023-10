Askoll EVA, accordo per fornitura scooter elettrici nell'isola di Procida

Askoll EVA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha concluso uncon "Emissione Zero Procida" per lache saranno dispiegati in modalità sharing nell', dove Askoll EVA approda per la prima volta.I modelli dispiegati sull'isola saranno gli Askoll eS2 sharing 2.8, con l'aggiunta di corredo e accessori, per un ordine di valore pari a circa"Siamoche conferma quanto stia crescendo l'urgenza di adottare pratiche ecosostenibili anche in termini di mobilità - ha commentato l'- Poco dopo aver concluso il contratto con la cooperativa Città di Leonia per portare i nostri scooter nei comuni napoletani di San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, siamo arrivati anche nella suggestiva isola di Procida. Sarà un piacere garantire ai residenti e ai turisti la possibilità di visitare le meraviglie che offre il territorio, preservando la bellezza e la salubrità del luogo grazie alla tecnologia degli scooter Askoll EVA, che garantisce massime prestazioni nel pieno rispetto dell'ambiente".