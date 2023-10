d'Amico, chiesta adesione all'OTCQX Best Market

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - Il CdA di(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha presentato una, gestito da OTC Market Group. L'ammissione di DIS è soggetta all'approvazione di OTCM che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno corrente, si legge in una nota.Le azioni di DIS sono attualmente negoziate over the counter (OTC) negli Stati Uniti, nel segmento OTC Pink market, gestito da OTC Market Group. La società spiega che il segmento OTCQX International Market è un mercato pubblico noto e con elevati standard finanziari e di corporate governance, riconosciuto dalla US Securities Exchange Commission (SEC), e che fornisce agli investitori americani un'rispetto all'OTC Pink market."Attraverso la negoziazione delle azioni di DIS sul mercato OTCQX, riteniamo di poter, aumentando così la nostra base di azionisti ed incrementando la visibilità e la liquidità del nostro titolo, sempre con l'obiettivo di generare valore per la nostra società e per i nostri azionisti", ha commentato l'A