Doxee, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Doxee

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a(da 12,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale dell'81%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023sono saliti a 12,1 milioni di euro (vs. 11,1 milioni di euro), con unsotto pressione a -0,5 milioni di euro (vs. 1,5 milioni di euro) e unin aumento a 18 milioni di euro (vs. 14,4 milioni di euro)."Abbiamo decisodi crescita per quest'anno e per i prossimi anni - scrivono gli analisti - Abbiamo aumentato i costi finanziari e aggiornato le nostre stime dei costi per quest'anno. Riteniamo che, dopo una significativa riduzione dei costi nel 2024, la società sarà in grado di raggiungere un EBITDA di 8,1 milioni di euro (rispetto a 0,6 milioni di euro attesi quest’anno) e di generare circa 6 milioni di euro di cassa entro il 2024 (vs 6,1 milioni di cash burn quest'anno)".