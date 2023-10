NVP, semestrale in crescita. Ricavi a 12,4 milioni di euro

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 12,43 milioni di euro (in aumento del 52% rispetto al primo semestre del 2022),pari a 3,71 milioni di euro (+21%) epari a 0,39 milioni di euro (1H 2022: -0,08 milioni di euro)."Nel primo semestre 2023 abbiamo: i ricavi sono cresciuti a doppia cifra e la marginalità si è mantenuta su un ottimo livello, mentre la situazione finanziaria permane caratterizzata da estrema solidità - ha commentato l'- L'incremento delle attività economiche nonché la prosecuzione del percorso nella politica di crescita ed espansione del Gruppo, unitamente ad un'attenta gestione delle risorse, hanno determinato importanti benefici sia in termini di rafforzamento della leadership nel contesto del settore del broadcasting nonché in termini di rafforzamento del patrimonio aziendale".Laè negativa (debito) per 12,5 milioni di euro (negativa per 11,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022).