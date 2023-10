Pattern perfeziona cessione ramo d’azienda a Burberry Italy

Pattern,

(Teleborsa) -società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella Progettazione,Ingegneria, Sviluppo, Prototipazione e Produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha perfezionato la cessione a Burberry Italy del ramo d’azienda del plant torinese dedicato alla progettazione e produzione dei prodotti del marchio Burberry, tramite la cessione delle quote di un veicolo societario di nuova costituzione.Il Ramo di Azienda ha ad oggetto le attività riferibili alla linea di progettazione e produzione dei prodotti del marchio Burberry.Ila seguito di un aggiustamento preliminare del prezzo base di Euro 21 milioni in funzione di una stima provvisoria del capitale circolante commerciale e della posizione finanziaria netta del Ramo di Azienda alla data odierna.Il Prezzo potrebbe essere soggetto ad ulteriori aggiustamenti in funzione del calcolo definitivo del capitale circolante commerciale e della posizione finanziaria netta del Ramo di Azienda alla data odierna, quale sarà convenuto tra le parti nei prossimi mesi.Una parte del Prezzo (pari ad Euro 2,1 milioni) è stato depositato in un conto vincolato a garanzia di alcuni obblighi della Società ai sensi dell’Accordo.Sempre in data odierna sono stati sottoscritti tra le parti ulteriori accordi tra cui, tra l’altro: un contratto di servizi transitori; un accordo di produzione; nonché il distacco temporaneo presso il ramo ceduto per la durata di 2 anni di Francesco Martorella che rimarrà comunque nel Consiglio di Amministrazione di Pattern e delle controllate del Gruppo, senza deleghe.