Pattern, avviata riorganizzazione societaria per consolidare il controllo sul Polo della Maglieria

(Teleborsa) - Pattern
ha sottoscritto, unitamente all'azionista di controllo Bo.Ma. Holding
e alla controllata S.M.T. – Società Manifattura Tessile
, un term sheet vincolante con Camer
e Stefano Casini
, Amministratore Delegato di SMT, per un’operazione di riorganizzazione societaria
all’interno del Gruppo Pattern.
L’operazione prevede (i) l’acquisto
, da parte di SMT, di parte delle azioni detenute da Camer in SMT, rappresentative il 6,82% del capitale sociale della stessa (la “Compravendita”); (ii) il conferimento
, da parte di Camer, nel capitale sociale di Pattern, della partecipazione residua post Compravendita detenuta in SMT e quindi pari al 3,18% mediante un aumento di capitale riservato a Camer, con esclusione del diritto di opzione, a fronte dell’emissione e assegnazione a Camer di nuove azioni ordinarie Pattern (il “Conferimento”); (iii) la sottoscrizione di patti parasociali
tra BO.MA e Camer contenenti il diritto di quest’ultima di nominare un amministratore in Pattern, fintantoché lo stesso sarà Stefano Casini, nonché un vincolo di lock-up di 12 mesi dal closing in relazione alla totalità delle azioni detenute da Camer in Pattern, comprese quelle acquisite in esecuzione del Conferimento (i “Patti Parasociali”); (iv) la sottoscrizione di un accordo di service agreement
tra Pattern e Stefano Casini che regolerà il suo ruolo di consigliere in Pattern con delega strategica per il polo della maglieria e in SMT il suo ruolo di consigliere e Vicepresidente esecutivo con relativa delega operativa.
Il corrispettivo per l’acquisto
da parte di SMT della partecipazione detenuta da Camer ed oggetto della Compravendita è pari a 5,35 milioni di euro e sarà corrisposto in denaro, mentre il controvalore della partecipazione residua oggetto di Conferimento è determinato in 2,5 milioni.
Il prezzo di sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione Pattern sarà calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni sull’EGM nei sei mesi antecedenti il decimo giorno di calendario antecedente la data del Consiglio di Amministrazione di Pattern che delibererà in ordine alla proposta di Aumento di Capitale Riservato da sottoporre all’assemblea dei soci della società.
In ogni caso, la partecipazione
azionaria che Camer verrà a detenere in Pattern a seguito del Conferimento non potrà essere superiore al 5%
, computandosi, nel calcolo, anche le azioni già detenute dalla stessa Camer in Pattern. Il term sheet prevede quindi, quale eventuale meccanismo correttivo
, un’integrazione della quota di azioni SMT oggetto di cessione da parte di Camer a SMT medesima.
Le parti prevedono di perfezionare la Compravendita il 30 gennaio 2026
, salvo proroghe e previo esperimento di tutte le necessarie delibere da parte di SMT.
Il Conferimento dovrebbe essere realizzato entro il 30 aprile 2026
e sul presupposto che la partecipazione oggetto di Conferimento sia sottoposta ad una valutazione di stima da parte di un esperto indipendente il quale determini un valore non inferiore a 2,5 milioni e previo esperimento di tutte le necessarie delibere.
Al momento del closing del Conferimento, si procederà alla formalizzazione dei Patti Parasociali e del Service Agreement.
Con il perfezionamento del Conferimento e dell’operazione in generale, Pattern vedrebbe ulteriormente incrementata la propria partecipazione in SMT
sino a circa l’83% del capitale sociale, oltre al 6,82% del capitale sociale detenuto dalla stessa SMT tramite azioni proprie, con un consolidamento del controllo sul polo della maglieria
, collegato al contestuale venir meno degli attuali
patti parasociali in essere tra Pattern e Camer e, quindi, con esso, delle connesse previsioni di veti e opzioni put/call ivi previste.