Pattern, avviata riorganizzazione societaria per consolidare il controllo sul Polo della Maglieria

Pattern

(Teleborsa) -ha sottoscritto, unitamente all'azionista di controlloe alla controllata, un term sheet vincolante con, Amministratore Delegato di SMT, per un’operazione diall’interno del Gruppo Pattern.L’operazione prevede (i) l’, da parte di SMT, di parte delle azioni detenute da Camer in SMT, rappresentative il 6,82% del capitale sociale della stessa (la “Compravendita”); (ii) il, da parte di Camer, nel capitale sociale di Pattern, della partecipazione residua post Compravendita detenuta in SMT e quindi pari al 3,18% mediante un aumento di capitale riservato a Camer, con esclusione del diritto di opzione, a fronte dell’emissione e assegnazione a Camer di nuove azioni ordinarie Pattern (il “Conferimento”); (iii) la sottoscrizione ditra BO.MA e Camer contenenti il diritto di quest’ultima di nominare un amministratore in Pattern, fintantoché lo stesso sarà Stefano Casini, nonché un vincolo di lock-up di 12 mesi dal closing in relazione alla totalità delle azioni detenute da Camer in Pattern, comprese quelle acquisite in esecuzione del Conferimento (i “Patti Parasociali”); (iv) la sottoscrizione di untra Pattern e Stefano Casini che regolerà il suo ruolo di consigliere in Pattern con delega strategica per il polo della maglieria e in SMT il suo ruolo di consigliere e Vicepresidente esecutivo con relativa delega operativa.Ilda parte di SMT della partecipazione detenuta da Camer ed oggetto della Compravendita è pari a 5,35 milioni di euro e sarà corrisposto in denaro, mentre il controvalore della partecipazione residua oggetto di Conferimento è determinato in 2,5 milioni.Ildelle azioni di nuova emissione Pattern sarà calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni sull’EGM nei sei mesi antecedenti il decimo giorno di calendario antecedente la data del Consiglio di Amministrazione di Pattern che delibererà in ordine alla proposta di Aumento di Capitale Riservato da sottoporre all’assemblea dei soci della società.In ogni caso, laazionaria che Camer verrà a detenere in Pattern a seguito del Conferimento, computandosi, nel calcolo, anche le azioni già detenute dalla stessa Camer in Pattern. Il term sheet prevede quindi, quale, un’integrazione della quota di azioni SMT oggetto di cessione da parte di Camer a SMT medesima.Le parti prevedono di, salvo proroghe e previo esperimento di tutte le necessarie delibere da parte di SMT.Ile sul presupposto che la partecipazione oggetto di Conferimento sia sottoposta ad una valutazione di stima da parte di un esperto indipendente il quale determini un valore non inferiore a 2,5 milioni e previo esperimento di tutte le necessarie delibere.Al momento del closing del Conferimento, si procederà alla formalizzazione dei Patti Parasociali e del Service Agreement.Con il perfezionamento del Conferimento e dell’operazione in generale,sino a circa l’83% del capitale sociale, oltre al 6,82% del capitale sociale detenuto dalla stessa SMT tramite azioni proprie, con un, collegato al contestuale venir meno degli attualipatti parasociali in essere tra Pattern e Camer e, quindi, con esso, delle connesse previsioni di veti e opzioni put/call ivi previste.