Planetel, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Planetel

Intred

Unidata

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 9,5 euro) ilsu, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 64%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023, descritti come "solidi" grazie a un aumento del 9% nella crescita organica delle vendite e un margine EBITDA cresciuto al 22,6% (+100 punti base su base annua).Gli analisti hanno ora(vendite di 1,5 milioni nel 2H23) e ottimizzato le vendite organiche (-4% rispetto alla stima precedente), con un impatto netto trascurabile sui dati FY23. Inoltre, hanno aumentato il capex, principalmente nel FY23E (raddoppiato a 8 milioni) per riflettere maggiori investimenti nel 1H23. Le nuove stime implicano un'accelerazione del business nel 2H23 grazie alle sinergie di Trivenet, al cross-selling e ai nuovi clienti derivanti dalla crescente rete in fibra proprietaria. Nel complesso, le vendite nette dovrebbero crescere a unAlantra osserva che Planetel viene scambiato con uno "" rispetto a(>50% EV/EBITDA medio FY24/25) e che la società dovrebbe garantire una crescita dell'EBITDA più elevata nei prossimi anni, grazie al crescente utilizzo della sua rete più giovane e attraverso un'ampia offerta di servizi a valore aggiunto.