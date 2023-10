Tlc, lettera di 20 Ceo alle UE: OTT partecipino a investimenti su reti

Vodafone

(Teleborsa) -ai politici europei di, per "consentire aòlle aziende leader del settore ed alle PMI europee di competere a livello globale". Lo chiedono alla Commissione europea idel settore, fra cui, Ceo di, Ceo died ifra cuiSi chiede in particolare unaavorevole ad "aumentare le dimensioni per, e ad unda parte dellenegli investimenti sulle infrastrutture di rete".di questo dibattito - si sottolinea - sono gli. L’UE stima che saranno necessaridi nuovi investimenti entro il 2030 per raggiungere gli (ambiziosi)" che si è posta per il decennio Digitale (Digital Decade) per "abilitare queste tecnologie, sostenere la crescita in tutti i settori e migliorare la competitività europea, offrendo al contempo vantaggi di vasta portata ai cittadini attraverso una migliore assistenza sanitaria, istruzione, agricoltura, alimentazione, sicurezza e trasporti"."Ilattualmenteper soddisfare tale domanda, in quanto. Allo stesso tempo - ricordano i Ceo - ilininterrottamente a un tasso medio del 20-30% ogni anno, principalmente guidato da un gruppo di grandi aziende tecnologiche. Questama, nelle condizioni attuali, probabilmentei". Sebbene il settore delle telecomunicazioni abbia migliorato la connettività, negli ultimi dieci anni idei servizi di telecomunicazione sono generalmente, mentre i costi sono aumentati. Le nuove tecnologie aumenteranno la domanda sull’infrastruttura di rete, aumentando ulteriormente i costi"."Per questi motivi - si ribadisce - gli operatori europei di telecomunicazioni chiedono ai politici dell’UE di garantire un contributo equo da parte delle aziende che beneficiano maggiormente delle infrastrutture che costruiamo e gestiamo"."Questa misuralungo tutta la catena del valore,: oggi le- si afferma -per il trasporto dei dati sulle nostre reti, lungi dal coprire i costi necessari per espandere le reti e raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’UE. I fornitori di telecomunicazioni non possono negoziare prezzi adeguati per il trasporto dei dati. Al contrario, alcuni fai propri clienti fino adal cloud. Inoltre attualmente(economico) per ridurre il traffico di dati non necessario"."La Commissione Europea è stata chiara sul fatto che qualsiasi meccanismo di regolamentazione sarebbe stato implementato nel pieno", ricordano i Ceo, dicendosi d'accordo con questa impostazione ed avvertendo "questoda parte delle società di telecomunicazioni, che mette a repentaglio la creazione di nuova capacità di rete, in modo che gli operatori possano far fronte alla crescita dei dati"."Le opportunità (offerte del mercato delle Tlc, Ndr) sono vaste ma, senza alcun cambiamento,e, con queste, le esigenze più ampie dei suoi cittadini e dell’industria, rimanendo ancora più indietro rispetto ai suoi concorrenti su scala globale", conclude la lettera dei Ceo.