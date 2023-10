UCapital24, si allarga la perdita nel primo semestre

(Teleborsa) -

UCapital24, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un valore della produzione consolidato pari a 0,8 milioni di euro (-30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), EBITDA consolidato pari a -230 migliaia di euro (in miglioramento del 37%), perdita netta pari a -936 migliaia di euro (in peggioramento del 20%).



I revisori di RSM sono giunti a una "conclusione negativa" in merito alla semestrale. "Il bilancio consolidato relativo al periodo chiuso al 30 giugno 2023 include immobilizzazioni immateriali 3,2 milioni, di cui 1,82 milioni relativi alla voce diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno - scrivono nella relazione - L'analisi da noi effettuata in riferimento alla suddetta voce ha evidenziato che i suddetti oneri pluriennali erano già stati ammortizzati nell’anno 2021 per cui l'entrata in uso era già avvenuta. Quanto sopra indicato costituisce, a nostro avviso, una deviazione dai principi contabili di riferimento".



"Conseguentemente, il valore dei "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" riferiti a tali oneri pluriennali sarebbe stato inferiore di 0,85 milioni, il valore degli ammortamenti sarebbe stato superiore di 0,85 milioni, di cui 0,56 milioni afferenti all'esercizio 2022 e conseguentemente, la perdita per il periodo chiuso al 30 giugno 2023 sarebbe stata superiore di 0,29 milioni e il patrimonio netto sarebbe complessivamente inferiore di 0,85 milioni, al lordo del relativo effetto fiscale", aggiungono.