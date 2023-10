NaDEF, tagli alla sanità: opposizioni all'attacco

(Teleborsa) - Ilche va a colpire una sistema sanitario già profondamente in difficoltà scatena le opposizioni. Come riporta una tabella di previsione tecnica della Nadef (Nota di aggiornamento al DEF), cala l'incidenza della spesa per la sanità sul Pil: in 5 anni, tra il 2020 e il 2025 passa dalI dati vengono messi neri su bianco proprio nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolinea - in un messaggio di saluto al Festival delle Regioni - che il “Servizio sanitario nazionale è"Il governo di Giorgia Meloni continua a tagliare il servizio sanitario nazionaleaffonda la segretaria del Pd Elly Schlein sottolineando come "la situazione della sanità pubblica costringe sempre più italiani a non curarsi e la risposta del governo è tagliare ancora fondi: un atteggiamento gravissimo e incomprensibile che non faremo passare sotto silenzio"."Tutte le persone devono sapere che Meloni mentre cerca un nemico al giorno sta smontando pezzo per pezzo, conclude.