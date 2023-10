Eli Lilly annuncia una serie di cambiamenti nella leadership

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha annunciato, vicepresidente esecutivo e presidente di Lilly Diabetes and Obesity, andrà in pensione alla fine del 2023 dopo 34 anni con l'azienda.assumerà la guida di Lilly Diabetes and Obesity come vicepresidente esecutivo e presidente, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre alla sua attuale responsabilità di vicepresidente esecutivo e presidente di Lilly USA., direttore scientifico di Lilly e presidente di Lilly Research Laboratories, assumerà da Jonsson il ruolo aggiuntivo di presidente di Lilly Immunology., vicepresidente esecutivo degli affari societari e delle comunicazioni, ha deciso di lasciare l'azienda alla fine del 2023.