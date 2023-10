IIA: l'industria assicurativa è la terza del paese, ma non investe nel futuro

video

(Teleborsa) -, si pone come mission quella didalla zona di comfort in cui è stato relegato per molto tempo, ponendo al centro della sua agenda tematiche di estrema attualità. L’industria assicurativa ha circain ruoli che richiedono un’(come sviluppatori backend e frontend, data analyst, digital help desk e molti altri), ma trovare le figure giuste con la giusta specializzazione è molto difficile. Secondo il nuovo(Italian Insurtech Association), si stima che entro il 2024 verranno inseriti nella filieracon competenze tecnologiche avanzate, che nei prossimi 3 anni assumeranno un ruolo strategico nella transizione digitale del settore, ma che avranno bisogno di supporto e diL’evento di presentazione del Summit è stata anche un'occasione per fare il punto sullo, che è all’inizio di una importante, con potenzialità enormi sia da un punto di vista tecnologico che di mercato. Ne abbiamo parlato con, presidente di IIA, e con, Vicepresidente di IIA.Quello che è emerso è un, che illustra un’industria con numeri importanti ma che non è sempre stata molto reattiva al cambiamento, e che registra una penetrazione di mercato molto superficiale: "L'industria assicurativa, nonostante sia la, ha un mercato" ha spiegato il presidente “A parte la RC Auto laquindi solo il 7% del mercato possiede un’altra assicurazione oltre a quella obbligatoria. Consideriamo che inparliamo di una, in Francia, in Germania e Spagna invece è circa il quadruplo”.Secondo Brandimarte è un:”Prima di tutto c'è un consumatore molto poco dedicato ai prodotti assicurativi. Nell'analisi di IIA ilnelle transazioni onlinedai prodotti delle compagnie assicurative”. Un altro grosso problema, stando ai dati rilevati da IIA, risiede nelle:”ildegli impiegati nell'industria assicurativa, quindi agenti, broker e impiegati nelle compagnie, ritengono che ci sia un”. Il terzo problema infine è legato agliche, secondo Ranucci Brandimarte, sono ancora; nonostante quella assicurativa sia infatti una delle industrie più proficue del paese, gli investimenti sono ancora molto bassi (800 milioni di fatturato, con proiezioni verso il miliardo, ma con meno del 3% investito in tecnologia, contro il 7% di media europea).Nonostante questi problemi però, secondo il presidente di IIA il: ”Siamo al punto di partenza che renderà l'industria assicurativa più diffusa, più penetrata, più vicina alle esigenze del consumatore".Leanche per il Vice Presidente, che ha uno sguardo ed un background più tecnologico. La tecnologia, ed in particolare, è infatti l’elemento che ha stimolato ed avviato questa transizione:”la tecnologia che al momento è su tutti i tavoli di mercato e che sta iniziando ad essere applicata concretamente all'interno dell'industria è il machine learning semantico e i large Language model. È una tecnologia che è stata definita comeperché hasu quelle che sono le attività dell'industria assicurativa, che si basa su attività processuali amministrative e di sottoscrizione, di distribuzione, di gestione sinistri, molto onerose”. In altre parole, l'industria assicurativa ha grandi costi su una serie di operazioni ripetitive che, con le nuove tecnologie, si potranno, infatti prosegue Di Francesco:”abbiamo un vantaggio in tutta quella che è la lettura, la fruizione di un data model estremamente complesso che è il data model assicurativo che oggigiorno sta venendo applicata su vari segmenti. Un segmento sicuramente è quello della, quindi di tutte le domande e tutte le richieste che pervengono alla compagnia, agli intermediari da parte della clientela. Un altro segmento è sicuramente tutto quello che è laUn'ulteriore segmento è sicuramente quello che riguarda la sottoscrizione, quindi l'individuazione di un premio assicurativo congruo, con un rischio in base a quelle che sono le informazioni che riesco a recuperare all'interno di un database. E infine ci sono anche leche all'interno dell'industria assicurativa hanno alcune peculiarità, che i sistemi di machine learning e l'intelligence process automation, riescono ad efficientare molto”. Traducendo anche questa parte,applicato ad arte, aiuteranno aed allo stesso tempo a recuperare ed elaborare dati complessi necessari a creare prodotti competitivi ed effettivamente proporzionati ai reali livelli di rischio, diminuendo al massimo i rischi di frode. Questa rivoluzione però non va letta nell’ottica di cancellazione di posti di lavoro, ma nell'efficientamento di mansioni già esistenti.Secondo Di Francesco quella che: "Diminuendo i costi aumenterà la marginalità di quei player che saranno più bravi nell'adottare questa tecnologia in modo fattivo e non fine a se stesso”.