(Teleborsa) - È stato– ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato – un, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, perLa misura – rileva l'esecutivo Ue in una nota – "contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune promuovendo un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato".