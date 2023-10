Alstom crolla in Borsa dopo allarme su cash flow

Alstom

Gruppo industriale francese

CAC40

Alstom

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 35,55%.A pesare sulle azioni del produttore francese di treni ha contribuito la decisione annunciata da Alstom di ridurre le sue previsioni sul flusso di cassa, a causa di un aumento della produzione e di ritardi di alcuni ordini.Ora il Gruppo prevede un free cash flow negativo per l’intero anno, compreso tra 500 e 750 milioni di euro, contro un risultato "significativamente positivo" previsto in precedenza.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,82. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12,22.