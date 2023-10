IP e Macquarie annunciano la joint venture per la transizione elettrica delle aree di servizio

(Teleborsa) -, il primo operatore privato italiano nel settore dei carburanti e della mobilità, e, investitore e consulente leader nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, hanno firmato un accordo vincolante per costituire, una Joint Venture paritetica per l’delle aree di servizio sulla viabilità urbana ed extraurbana. L’accordo è stato sottoscritto da, Presidente di IP Gruppo api,, Amministratore delegato di IP Gruppo api e, Executive Director, Infrastructure & Energy Capital e Head of Macquarie Capital Italy.“Con IPLANET” ha commentato, Presidente di IP “prende forma la nostra visione della stazione di servizio come infrastruttura chiave della transizione: un hub multi-energia e multiservizi pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani. Questo accordo, insieme all’acquisizione degli asset italiani di ESSO, conferisce al nostro Gruppo la dimensione e la capacità operativa necessarie per diffondere la mobilità sostenibile: dall’elettrico ai carburanti tradizionali sempre più puliti, dai biocarburanti all’idrogeno”.ha affermato: "Entro il 2030, l'Italia punta ad avere 6,6 milioni di auto elettriche in circolazione e oltre 160.000 punti di ricarica EV installati in tutto il Paese. Continuiamo a supportare le aziende nei loro piani di transizione energetica e attraverso questa joint venture con IP, intendiamo avere un ruolo chiave nel contribuire al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi, che costituiscono una parte importante della decarbonizzazione del settore dei trasporti".La nuova società inizialmente sarà composta dain tutta Italia dove i distributori di carburante tradizionali saranno integrati con stazioni di ricarica elettrica. La trasformazione dell'intero portafoglio dovrebbe essere completata entro il 2032.Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica avverrà suposizionate sulla viabilità urbana ed extraurbana, in prossimità di aree commerciali o densamente trafficate. L’obiettivo, attraverso le innovative tecnologie fast+ (150 kW) e ultrafast (di almeno 300 kW) che saranno a disposizione sulle stazioni IPLANET, è quello di consentire ai viaggiatori un rifornimento in circa 15 minuti, riducendo i tempi di attesa e agevolando un maggiore utilizzo dell’auto elettrica.L’esperienza di ricarica sarà affiancata anche da nuovinel campo della ristorazione, dello shopping e della cura dell’auto. Si prevede, inoltre, che in numerose aree di servizio IPLANET l’energia elettrica sarà fornita da pannelli solari installati in loco, e gestita da sistemi di stoccaggio a batteria per consentire un utilizzo ottimale della fonte rinnovabile.La nascita di IPLANET e il relativo piano di sviluppo dell’infrastruttura di ricariche elettriche agevolerà una mobilità sempre più sostenibile, in coerenza anche con gli indirizzi nazionali ed europei. Questo mese, peraltro, IP ha ottenuto un finanziamento di 29,3 milioni di Euro all’interno del progetto UE Connecting Europe Facility (CEF) proprio per l’installazione di ricariche elettriche. L’efficacia dell’operazione, il cuiè atteso entro la fine del, è condizionata all’approvazione delle Autorità competenti.