Banca Generali, Mossa: "Licenza bancaria in Svizzera è un passaggio fondamentale"

(Teleborsa) -dalla Finma, l'autorità di vigilanza elvetica,. Una mossa che l'Ad della banca controllata da Generali,, in una intervista al Corriere del Ticino, definisce "un passaggio importante" nell'ambito della strategia."Per noi la licenza bancaria ottenuta dalla Finma è un", afferma Mossa, aggiungendo "si tratta della realizzazione concreta di un. Noi puntiamo infatti a radicarci sempre più e quindi ad ampliare ulteriormente le nostre attività sul mercato elvetico".A proposito delle voci su un possibile declino della borsa svizzera, il manager commenta "ritengo che la, rimane invece una piazza fondamentale, per le banche e la finanza in generale e in particolare per la gestione di patrimoni privati, che è il comparto appunto in cui noi siamo attivi".il passo per crescere è breve - spiega - ma si guarda con interesse anche a. "Queste altresono però- precisa Mossa - intanto vogliamo svilupparci sulla piazza ticinese, che mantiene certamente un suo ruolo di rilievo.".L'Ad ha confermato che per Banca Generali,ma - aggiunge - "i, sia in Italia sia in Svizzera. Abbiamo attenzione nei confronti delle piccole banche, ma anche delle fiduciarie e dei family office". "A Lugano abbiamo rilevato la maggioranza della fiduciaria Valeur, diventata BG Valeur - prosegue Mossa - e non escludiamo di poter attuare in Ticino altre acquisizioni, cogliendo le eventuali opportunità che si presentassero".Il numero uno di Banca Generali parla anche della, ammettendo che "naturalmentesia a livello internazionale sia a livello svizzero, perchè la nuova UBS guidata da Sergio Ermotti sarà "una delle poche realtà globali in grado di competere pienamente con i giganti bancari statunitensi" e "sarà ancora più forte, in particolare nel private banking e nel wealth management.Nonostante lache si verrà a creare, Mossa ritiene che "accanto alla leadership del primo gruppo bancario" ci saranno anche "vicina alle famiglie, non solo nelle esigenze più complesse ma anche nelle sfide per la protezione e nei servizi per il risparmio".Parlando del business di Banca Generali, l'Ad ha messo in luce. "Nel quadro della nostra strategia un elemento fondamentale chiaramente è la figura del private banker, nel senso che sono particolarmente importanti la sua qualità professionale, la sua reputazione, la sua capacità di essere flessibile nel rapporto con la clientela", spiega Mossa, aggiungendo "un altro elemento fondamentale è quello delle tecnologie, per quel che riguarda sia le piattaforme operative sia i servizi digitali per la clientela".A proposito delle, Mossa ha affermato "il nostro marchio è il Leone, che siamo orgogliosi e felici di rappresentare", aggiungendo "questo dà già l’idea dell’e di unain tutte le occasioni in cui è possibile". "In Italia abbiamo attuato importanti sinergie, c’ècon l’azionista di controllo. Ci sono diversi punti di contatto tra l’attività dell’assicurazione e quella della banca, ad esempio nei prodotti finanziari e nella distribuzione di fondi di investimento. Esistono dunque tutti i presupposti per avere sinergie tra noi e il nostro azionista di maggioranza anche in Svizzera", ha concluso il manager.