Mirati Therapeutics in calo dopo mossa Bristol-Myers Squibb

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 4,61% sui valori precedenti dopo cheha annunciato di avere raggiunto l' accordo per il takeover dell'azienda californiana, per 58 dollari per azione in contanti, per un equity value di 4,8 miliardi di dollari.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,83%, rispetto a +0,95% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 57,81 USD e primo supporto individuato a 56,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 58,79.