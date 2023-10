Sciopero Taxi, il sindacato: decreto Asset "inopportuno". Urso: protesta poco comprensibile

(Teleborsa) - Oggidei. La manifestazione è arrivata sotto il Ministero dei Trasporti. "La causa scatenante è il", ha spiegato il sindacato Usb che ha denunciato come elemento negativo la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, "abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale". Per la sigla sindacale "inopportuno è la definizione più elegante" per il Decreto. "Ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile glie ilsi rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto", ha avvertito l'Usb.Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, si tratta, invece, di una protesta "poco comprensibile". "Lo sciopero proclamato da una sigla dei tassisti è una protesta un po' a posteriori, anche perché laè in vigore con decreto da qualche mese e l'abbiamo presentata ai tassisti, ai titolari di Ncc e a tutti gli altri attori del settore", ha dichiarato il ministro.Urso ha spiegato che per i taxi "laera necessaria". "Tanto è vero che ci aveva provato Monti nel 2011 e ha dovuto rinunciare a fronte degli scioperi e poi ha ritirato il, tanto è vero che ci ha provato Renzi e poi ha ritirato il provvedimento, tanto è vero che ci ha provato Draghi e poi ha ritirato il provvedimento. Noi facciamo quello che i governi precedenti, per più di dieci anni, non sono riusciti a fare", ha affermato il ministro a La7. "Mi auguro - ha poi aggiunto il ministro - che icolgano questa grande occasione per servire i loro cittadini e prepararsi ai grandi eventi"