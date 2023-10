MPS vola a Piazza Affari. Cassazione conferma assoluzioni per Mussari e Vigni

Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

FTSE MIB

Monte Paschi

Banca Monte dei Paschi

(Teleborsa) - Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,69%.L'apertura è stata in linea con la chiusura della sessione precedente, con rafforzamento intervenuto nel corso della giornata e chiusura a ridosso dei massimi di giornata.In giornata era attesa la sentenza della Cassazione sull'eventuale conferma delle assoluzioni, tra gli altri, dell'ex presidente Mussari e dell'ex dg Vigni per le vicende dei derivati Alexandria e Santorini. Conferma delle assoluzioni arrivata, poi, prima della chiusura del mercato.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,657 e primo supporto individuato a 2,494. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,82.L'investimento presenta un rischio di guadagno/perdita decisamente elevato, con la volatilità giornaliera che si posiziona a 3,34. Gli investitori propensi al rischio sembrano essere fortemente interessati a, visto l'elevato livello dei volumi giornalieri a 25.248.120, che risulta essere superiore rispetto alla media mobile a 20.586.789.