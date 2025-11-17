Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni
, con una variazione percentuale del 2,10%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monte Paschi
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Banca Monte dei Paschi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,922 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,758. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)