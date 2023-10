Scuola: per docenti e Ata in arrivo incarichi aggiuntivi. Anief chiede stabilità degli interventi

(Teleborsa) - Si è appena concluso all'che autorizza per l'anno scolastico 2023/24 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e 10.000.000 euro per il 2024, con l'obiettivo dichiarato di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del. Il progetto prevede un finanziamento di 265,588 milioni di euro in favore delle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni del Mezzogiorno per superare il divario territoriale tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale.