Da manovra a nucleare, cosa ha detto Salvini

(Teleborsa) -"il. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a un convegno sulSul ritorno al nucleare green ". La risposta è che ci vogliono 7-8 anniIl Ministro ha sottolineato che "fare a meno dei combustibili fossili per i prossimi decenni è, intervenendo oggi a Quattroruote Next., le rinnovabili sono una parte importante del futuro, ma pensare di poter fare a meno dei combustibili fossili, del petrolio e del gas, per i prossimi decenni è una pia illusione", ha detto Salvini.Avere soltanto auto elettriche nell'Unione europea entro il 2035 è un progetto suicida da un punto di vistae che ci sarà modo di "ritornare" sulla deadline del 2035. "Sarà importante avere anche auto elettriche, ma avere solo auto elettriche dal 2035 è un suicidio ambientale, economico sociale, industriale e potrei andare avanti con altri aggettivi"."Ci sarà un punto della situazione nel 2026 con una una nuova Commissione e nuovi equilibri nel Parlamento europeo", ha continuato il ministro. "", ha detto ancora con riferimento implicito all'Asia e in particolare alla Cina. Un ragionamento, inoltre, verrà fatto anche sul tema dell'inserimento dei biocarburanti per i motori endotermici.