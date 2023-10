Fed, Collins: aumento rendimenti Treasury riduce necessità di ulteriore inasprimento

(Teleborsa) - "Abbiamo fatto qualche progresso riguardo all'inflazione, ma è ancora troppo alta. E data la persistente forza dell'attività economica, è". Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve di Boston,, ad un evento organizzato dalla stessa banca centrale regionale."Nel complesso,, concedendoci il tempo di rivedere le informazioni disponibili in modo olistico, di separare il segnale dal rumore nei dati e di bilanciare i rischi concorrenti", ha aggiunto.La funzionaria della Fed ha poi analizzato l'impatto dell'impennata dei rendimenti dei Treasury sulla politica monetaria. Secondo, Collins "è" e ha osservato che "dalla metà di settembre, il rendimento dei Treasury a 10 anni è aumentato notevolmente, anche se si è ritirato leggermente questa settimana. Tuttavia, a livello netto, questo rendimento è ora leggermente più elevato, così come i rendimenti delle obbligazioni societarie e i tassi ipotecari. Diversi fattori potrebbero guidare questi guadagni complessivi nei rendimenti a lungo termine, e sarà importante vedere se l'aumento sarà sostenuto, soprattutto data la volatilità dei tassi negli ultimi giorni"."È importante sottolineare che l'aumento dei rendimenti a lungo termine implica un certo inasprimento delle condizioni finanziarie - ha evidenziato -della politica monetaria nel breve termine. Ciò rafforza la mia opinione secondo cui siamo molto vicini, e forse al, livello massimo dei tassi sui fondi federali per questo ciclo di inasprimento".