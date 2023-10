UK, antitrust autorizza l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

Microsoft

Activision Blizzard

Ubisoft

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust del paese, ha dato ilda parte didella società di giochi, rimuovendo l'ultimo grande ostacolo al completamento dell'operazione. Ad agosto 2023 Microsoft ha fatto unache vedrà, invece di Microsoft, acquistare i diritti di gioco sul cloud di Activision. Questo nuovo accordo metterà i(al di fuori del SEE) per tutti i contenuti per PC e console di Activision prodotti nei prossimi 15 anni nelle mani di un concorrente forte e indipendente con piani ambiziosi per offrire nuove modalità di accesso a tali contenuti.Come risultato di questa concessione, la CMA ha accettato di riesaminare l'accordo e ha avviato unain agosto. L'indagine si è conclusa oggi con la CMA che ha"Con la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft, ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere una stretta mortale su questo mercato importante e in rapido sviluppo - ha commentatodella CMA - Con la crescita del cloud gaming, questo intervento garantirà alle persone. Siamo l'unica agenzia garante della concorrenza a livello globale ad aver raggiunto questo risultato"."Ma le aziende e i loro consulenti non dovrebbero avere dubbi sul fatto che le tattiche impiegate da Microsoft non sono un modo per interagire con la CMA - ha aggiunto - Microsoft ha avuto la possibilità di ristrutturarsi durante la nostra indagine iniziale, ma ha invece continuato a insistere su un pacchetto di misure che, secondo noi, semplicemente non avrebbe funzionato.".