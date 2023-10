Commissione UE propone misure per ridurre inquinamento da pellet di plastica

(Teleborsa) - Laha proposto per la prima volta misure volte a. Si tratta della materia prima utilizzata per la produzione di tutta la plastica e la maggior parte dei pellet sono microplastiche fino a 5 mm, mentre una parte minore potrebbe essere leggermente più grande.Ogni anno vengono rilasciate nell'ambiente tra le 52 e le 184 mila tonnellate di pellet a causa di una cattiva gestione lungo l'intera filiera, secondo l'esecutivo UE. La proposta odierna ha lo scopo di. Ciò dovrebbe ridurre il rilascio di pellet fino al 74%, portando a ecosistemi più puliti, contribuendo a rendere i fiumi e gli oceani privi di plastica e riducendo i potenziali rischi per la salute umana. Misure comuni a tutta l'UE contribuiranno inoltre a garantire condizione eque agli operatori."La proposta odierna segna un passo importante nella lotta all'inquinamento da microplastiche - ha commentatoper il Green Deal europeo - Affrontare il rilascio involontario di pellet di plastica risolve un problema serio non solo per il nostro ambiente ma anche per la nostra salute, e ci aiuta a raggiungere l'ambizione di inquinamento zero del Green Deal europeo".La proposta riguarda in particolare migliori pratiche per gli operatori in materia di lavorazione del pellet, la certificazione obbligatoria e le autodichiarazioni, nonché una metodologia comune per stimare le perdite. Alle piccole e medie imprese si applicheranno prescrizioni meno stringenti per aiutarle a conformarsi.La proposta sarà orasecondo la procedura legislativa ordinaria.