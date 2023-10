NetCo, TIM: "Ricevuta da KKR l'offerta vincolante"

(Teleborsa) -ha ricevuto dain data odierna l'relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa FiberCop. È quanto conferma la società in una nota.Con riferimento alla, KKR ha formulato unain attesa di procedere alla trasmissione di un'offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di due diligence in corso, richiedendo un periodo di esclusiva fino al prossimo 20 dicembre."L'scade l'8 novembre p.v., ferma restando – fa sapere Tim – la possibilità di discutere i termini di ulteriori estensioni sino al prossimo 20 dicembre. Non appena completata l'analisi, l'offerta vincolante verrà portata senza indugio all'esame del Consiglio di Amministrazione".Secondo le ultime indiscrezioni lavrebbe raggiunto un valore complessivo didi cui 10 miliardi saranno destinati all'equity e altri 10 miliardi al debito. Previsti, inoltre,legati all'integrazione futura con Open Fiber.