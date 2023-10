Rc auto, nel Lazio +36% rispetto a 12 mesi fa

(Teleborsa) - La corsa dell’non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote nelè cresciuto del 36% arrivando, a settembre 2023, a 639,91 euro, vale a dire quasi 170 euro in più rispetto allo scorso anno. Il Lazio è risultato essere la seconda regione d’Italia con i rincari più pesanti; ha fatto peggio solo l’Gli aumenti a doppia cifra hanno interessato tutte le; a guidare la classifica dei rincari è, che ha visto un incremento del 38,4% (premio medio pari a 660,57 euro), seguita da(+36,6%, 646,83 euro) e(+33,1%, 536,14 euro). Al’aumento è stato del 31,4% (premio medio 672,87 euro), mentre ultima in graduatoria si posiziona, che in appena 12 mesi ha segnato un rialzo del 29,2%, arrivando a 482,17 euro.In, a settembre 2023, Latina è risultata essere la provincia più cara della regione, Viterbo la più economica.