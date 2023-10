SEC, Division of Examinations annuncia le priorità per il 2024

(Teleborsa) - Ladella Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha, per informare gli investitori e i dichiaranti dei principali rischi, degli argomenti di esame e delle priorità su cui la Divisione intende concentrarsi nel prossimo anno. Le indagini di quest'anno daranno priorità alle aree che pongonoper gli investitori o i mercati oltre alle aree di rischio fondamentali e perenni, si legge in una nota."Continuare a rendere pubbliche le nostre priorità di esame aumenta la trasparenza del programma di esame e incoraggia le aziende a concentrare i propri sforzi di conformità e sorveglianza su- ha affermato Richard Best, direttore della Division of Examinations - Speriamo che allineare la pubblicazione delle nostre priorità di esame con l'inizio dell'anno fiscale della SEC fornirà ai dichiaranti, agli investitori e al mercato informazioni più tempestive sugli aggiustamenti nelle nostre aree di interesse anno dopo anno".La Division of Examinations conducedi investment advisers, investment companies, broker-dealers, transfer agents, municipal advisors, securities-based swap dealers e clearing agencies.