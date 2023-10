Tenax International, EnVent conferma target price e Outperform

Tenax International

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, mantenendo anche il giudizio sul titolo a "" visto l'upside potenziale del 77%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti scrivono che inon hanno ridotto la crescita di Tenax nel primo semestre del 2023 e il management ha istituito un piano di lavoro per far fronte all'aumento della domanda; inoltre, il lancio del nuovo modello Electra 5.0, la prima spazzatrice stradale elettrica ad alta capacità, è stato posticipato ed è ora previsto nel primo semestre del 2024."Tutto ciò conferma il trend positivo in corso per le spazzatrici più pulite, nonostante le incertezze delle economie internazionali", si legge nella ricerca, dove viene sottolineato che "le performance del primo semestre 2023 e la crescita delle vendite in linea con le nostre aspettative confermano l'attrattiva di Tenax, supportata dalla spinta di nuovi mercati e dal lancio di nuovi prodotti, e".