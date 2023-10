EGM, 57 operazioni di M&A nei primi 9 mesi 2023. Crescono le IPO

Banca Profilo

(Teleborsa) - A fineil mercatocomprendevanei primi nove mesi dell'anno, in aumento rispetto ai 17 sbarchi in Borsa nello stesso periodo del 2022. Le società EGM hanno raccolto 278 milioni di euro di proventi IPO, con una media di 10,3 milioni di euro. È quanto emerge dall'analisi semestrale dell'EGM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, condotta dal Team Analisi e Ricerca diIn questo periodo, 2 società sono passate da EGM al), mentre 3 società sono passate da EGM al segmento). La capitalizzazione media di mercato è di 41 milioni di euro, mentre la capitalizzazione di mercato totale è di 8 miliardi di euro.In termini relativi, negli ultimi 12 mesi l'EGM è sceso del 6%,lo STAR che è sceso del 2,8%, e il FTSE Italia All Share che è salito del 27,7%.L'88% delle aziende ha una, con più di un quarto nella fascia 10-25 milioni di euro in termini di capitalizzazione di mercato. La distribuzione dei ricavi è simile, con il 90% delle aziende al di sotto dei 100 milioni di euro e meno di un quarto nella fascia 10-25 milioni di euro.Lanell'EGM, con oltre il 55% delle aziende che negoziano meno dello 0,1% della loro capitalizzazione di mercato (dati medi giornalieri degli ultimi 3 mesi), si legge nell'analisi firmata da Francesca Sabatini (Head of Equity Research), Eleonora Chetrì (Equity Research Analyst) e Michele Calusa (Equity Research Analyst).Lesono in crescita nell'EGM con un picco nel 2022: 42 aziende hanno completato almeno un'acquisizione. 39 società hanno completato almeno un'acquisizione durante i primi nove mesi del 2023, con un(di cui 10 operazioni nel 3Q23), rispetto alle 65 transazioni nell'anno fiscale 2022.