Johnson & Johnson aumenta guidance dopo trimestrale oltre le attese

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha chiuso ilcon una crescita delledel 6,8% a 21,4 miliardi di dollari, con una crescita operativa del 6,4% e una crescita operativa rettificata del 4,9%. La crescita operativa escludendo il vaccino COVID-19 è stata del 9%. L'è rimasto stabile a 4,31 miliardi di dollari. L'utile per azione (EPS) è stato di 1,69 dollari, in aumento del 4,3%, e l'di 2,66 dollari, in aumento del 19,3%.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione rettificato di 2,52 dollari su vendite per 21 miliardi di dollari."Johnson & Johnson ha ottenutonel terzo trimestre, fornendo una solida base per una futura crescita sostenuta - ha affermato il- Con una maggiore attenzione alla medicina innovativa e alle soluzioni MedTech, Johnson & Johnson sta innovando in tutto lo spettro dell'assistenza sanitaria ed è pronta a fornire le scoperte mediche di domani".L'azienda haper le vendite e l'EPS rettificato. In particolare, prevede ora vendite per il 2023 comprese tra 83,6 e 84 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di agosto compresa tra 83,2 e 84 miliardi di dollari. Inoltre, prevede un EPS rettificato compreso tra 10,07 e 10,13 dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione compresa tra 10,00 e 10,10 dollari.